Sortie de Résidence: Malaab #3/Réflexion sur les livres pour enfants, Soma, Marseille

Sortie de Résidence: Malaab #3/Réflexion sur les livres pour enfants Samedi 6 juin, 18h30 Soma Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Joan Baz (Beyrouth/Marseille) invite Walid Bouchouchi (Marseille/Alger), Jana Traboulsi (Beyrouth) et Engy Aly (Caire) à la rejoindre pour mener ensemble une réflexion collective autour de la création de livres arabes pour enfants. Cette résidence offre le temps et l’espace nécessaires pour interroger le paysage actuel de l’édition jeunesse, les gestes de lecture, les modes de représentation dans les récits et les imagiers culturels. Dépassant le simple constat des manques, cette démarche s’attache à élaborer des outils narratifs capables d’embrasser la complexité des identités arabes dites « multiples ». Comment concevoir des livres engagés qui fassent écho à nos mondes fragmentés ?

Ce laboratoire donnera naissance à une publication documentant le processus créatif et éditorial, posant ainsi un cadre théorique pour des œuvres futures.

À l’issue de cette résidence, les quatre artistes partageront avec le public les réflexions nées de leurs échanges.

Soma 55 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Joan Baz (Beyrouth/Marseille) invite Walid Bouchouchi (Marseille/Alger), Jana Traboulsi (Beyrouth) et Engy Aly (Caire) à la rejoindre pour mener ensemble une réflexion collective autour de la de pour…

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