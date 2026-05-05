Visite libre du jardin de la Villa Santa Lucia, au Roucas blanc. Propriété classée Monument Historique – Jardin labellisé « Jardin remarquable », Villa Santa Lucia, Marseille

Visite libre du jardin de la Villa Santa Lucia, au Roucas blanc. Propriété classée Monument Historique – Jardin labellisé « Jardin remarquable » 6 et 7 juin Villa Santa Lucia Bouches-du-Rhône

Tarif préférentiel : 5 euros / adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants et les personnes en situation de handicap (sur justificatif dans les 3 cas). Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

A l’approche de l’été, célébrons les jardins de France et d’Europe. Nous (propriétaires) sommes heureux de vous accueillir le samedi 6 et le dimanche 7 juin pour des visites libres du jardin de la Villa Santa Lucia.

Venez découvrir l’art des rocailles (grottes, cascade, belvédère, crèche…) ainsi que de multiples collections de plantes dans un jardin ouvert sur la mer. Saurez-vous trouver le soldat caché dans une allée de grottes?

Jeu de devinettes sur le thème de la biodiversité pour adultes et enfants.

Ouverture au public: le samedi et le dimanche de 10h30 à 16h30.

Entrée du public par les escaliers au 8 montée de la Napoule13007 Marseille (angle 60 Traverse Nicolas).

Veuillez noter qu’en raison du nombre important de visiteurs, l’attente est possible à l’entrée de la Villa.

Nombreuses marches dans le jardin, prévoir des chaussures confortables.

Règlement par chèque ou espèces uniquement.

Instagram: villasanta_lucia_marseille

Villa Santa Lucia 60 Traverse Nicolas, 13007 Marseille, France Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622655205 Entourée de traverses étroites dans le quartier du Roucas Blanc, la villa Santa Lucia jouit d’une vue splendide sur la Méditerranée et les îles du Frioul.

Dominé par de vénérables pins parasols, le jardin se déploie sur quatre niveaux de restanques présentant un ensemble d’architectures et décors en rocaille réalisés à la fin du XIXe siècle par le maître rocailleur Gaspard Gardini. De la grotte au Pierrot à la cascade aux stalactites, du passage sous arcades avec son château-fort au belvédère et ses façades en faux bambous, les surprises sont multiples. S’y mêle une végétation exotique (palmiers, succulentes, fougères, agrumes…) introduite par le paysagiste Tobie Loup de Viane et beaucoup enrichie par le dernier propriétaire. Des collections de plantes méditerranéennes, subtropicales ou exotiques ont ainsi été rassemblées. Une véritable symbiose entre l’architecture et la végétation au charme poétique !

A l’approche de l’été, célébrons les jardins de France et d’Europe. Nous (propriétaires) sommes heureux de vous accueillir le samedi 6 et le dimanche 7 juin pour des visites libres du jardin de la …

©Anne-Christine Renard