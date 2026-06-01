Le tour du jardin, Musée Cantini, Marseille

Le tour du jardin Samedi 6 juin, 15h00 Musée Cantini Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Rendez-vous au jardin du musée Cantini- Visite commentée

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Samedi 6 juin à 15H

Visite commentée de la collection suivie d’une visite sensorielle du jardin du musée

Focus sur les œuvres de André Masson, Shafic Abboud, Sadamasa Motonaga et Fahrelnissa Zeid,

Tarifs : Adultes : entrée gratuite + 3€ la visite commentée

Enfants de 12 à 18 ans : entrée gratuite + 1,5€ la visite commentée

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Musée Cantini 19 rue Grignan 13006 Marseille 13006 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948330 https://musees.marseille.fr/visite?museum=musee-cantini [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 13948330 »}] Musée Cantini, musée d’art moderne de la ville de Marseille Métro ligne 1 – Station Estrangin / Préfecture

Vélo borne : 1213

Rendez-vous au jardin du musée Cantini- Visite commentée

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