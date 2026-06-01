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Accueil de classe- rencontre / atelier, bibliothèque des Cinq Avenues, Marseille

Accueil de classe- rencontre / atelier, bibliothèque des Cinq Avenues, Marseille mardi 2 juin 2026.

Lieu : bibliothèque des Cinq Avenues

Adresse : 4 impasse fissiaux

Ville : 13004 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Accueil de classe- rencontre / atelier Mardi 2 juin, 09h15 bibliothèque des Cinq Avenues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:15:00+02:00 – 2026-06-02T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:15:00+02:00 – 2026-06-02T11:15:00+02:00

bibliothèque des Cinq Avenues 4 impasse fissiaux Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre et atelier Fanzine avec Elsa KLEE- illustratrice

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