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Accueil de Classe – Visite à thème, bibliothèque des Cinq Avenues, Marseille

Accueil de Classe – Visite à thème, bibliothèque des Cinq Avenues, Marseille jeudi 4 juin 2026.

Lieu : bibliothèque des Cinq Avenues

Adresse : 4 impasse fissiaux

Ville : 13004 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Accueil de Classe – Visite à thème Jeudi 4 juin, 09h15 bibliothèque des Cinq Avenues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:15:00+02:00 – 2026-06-04T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:15:00+02:00 – 2026-06-04T10:45:00+02:00

bibliothèque des Cinq Avenues 4 impasse fissiaux Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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