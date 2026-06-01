Conférence par Engy Aly : Livres pour enfants- Notes issues de la collection sporadique d’une non-collectionneuse., Soma, Marseille

Conférence par Engy Aly : Livres pour enfants- Notes issues de la collection sporadique d’une non-collectionneuse. Mercredi 3 juin, 18h30 Soma Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:30:00+02:00

Issue de ses recherches sur Dar Al-Fata Al-Arabi (1974-1994), une maison d’édition dédiée aux livres pour enfants ayant opéré entre Beyrouth et Le Caire, Engy Aly présente une conférence qui revient sur des moments clés de la production éditoriale jeunesse. Elle met en lumière la collaboration de designers et d’illustrateurs influents, tous engagés dans l’imaginaire d’un futur arabe commun.

Soma 55 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Issue de ses recherches sur Dar Al-Fata Al-Arabi (1974-1994), une maison d’édition dédiée aux livres pour enfants ayant opéré entre Beyrouth et Le Caire, Engy Aly présente une conférence qui revient…

©Al A’dad (Les nombres), Dar Al-Fata Al-Arabi en collaboration avec l’Atelier expérimental arabe pour les livres d’enfants, 2e éd., 1988. Conçu et illustré par Mohieddine Ellabbad. Collection personnelle d’Engy Aly.