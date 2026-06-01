Visites guidées gratuites à la découverte du jardin du CICRP, CICRP Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine, Marseille

Visites guidées gratuites à la découverte du jardin du CICRP Samedi 6 juin, 14h00 CICRP Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine Bouches-du-Rhône

Gratuit – Réservation obligatoire (places limitées) – Étant donné la configuration des lieux, la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (escaliers, petites marches, passerelles, couloirs étroits…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Découvrez notre collection inédite de plantes utilisées dans la production picturale avant de franchir le seuil de nos ateliers de restauration pour observer des peintures dans lesquelles elles furent utilisées.

Une rencontre exclusive entre nature et culture, déclinée en parcours guidé pour les adultes et en atelier créatif pour les enfants.

Cet événement offre une occasion rare de parcourir ce nouvel espace situé dans la cour centrale du CICRP et d’ordinaire fermé au public.

Pour en savoir plus sur les visites proposées et réserver votre place, rendez-vous sur notre site : https://cicrp.info/rendez-vous-aux-jardins-2026-a-la-decouverte-du-jardin-du-cicrp/

CICRP Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine 21 rue Guibal 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 08 23 39 https://cicrp.info/ [{« type »: « link », « value »: « https://cicrp.info/rendez-vous-aux-jardins-2026-a-la-decouverte-du-jardin-du-cicrp/ »}] [{« link »: « https://cicrp.info/rendez-vous-aux-jardins-2026-a-la-decouverte-du-jardin-du-cicrp/ »}] Le CICRP est un groupement d’intérêt public créé en 2002, constitué du ministère de la Culture, de la ville de Marseille, du conseil régional Sud PACA et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il intervient dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et la restauration du patrimoine culturel relevant du domaine public ou du domaine privé protégé au titre des Monuments historiques. En bus : lignes n°49 arrêt Belle de Mai La Friche et n°56, arrêt Pôle Média – En vélo : borne vélo 3321 (rue Jobin) – En tram : Ligne 2, arrêt Longchamp (puis 10 min. à pieds) – En métro : Lignes 1 et 2, arrêt Saint-Charles (puis 15 min. à pied)

Découvrez notre **collection inédite de plantes utilisées dans la production picturale** avant de franchir le seuil de nos ateliers de restauration pour observer des peintures dans lesquelles elles …

Le jardin du CICRP © Photo : CICRP – M. Boulay