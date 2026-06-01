Le tour du jardin, Musée Cantini, Marseille
Le tour du jardin, Musée Cantini, Marseille samedi 6 juin 2026.
Le tour du jardin Samedi 6 juin, 10h00 Musée Cantini Bouches-du-Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Rendez-vous au jardin du musée Cantini- Visite atelier en famille
Sur réservation au 04 13 94 83 30
Samedi 6 juin, de 10H à 11H30 (à partir de 7 ans)
Le tour du jardin
Visite de la collection suivie d’un atelier technique mixte, place à l’expérimentation !
Tarif : 4 euros (tarif réduit : 1,50 euro*)
* Ce tarif réduit s’applique aux enfants dont les parents sont adhérents de l’Association Culture au cœur, bénéficiaires du RSA, chômeurs et personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).
Musée Cantini 19 rue Grignan 13006 Marseille 13006 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948330 https://musees.marseille.fr/visite?museum=musee-cantini [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 13948330 »}] Musée Cantini, musée d’art moderne de la ville de Marseille Métro ligne 1 – Station Estrangin / Préfecture
Vélo borne : 1213
Rendez-vous au jardin du musée Cantini- Visite atelier en famille
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