Le tour du jardin, Musée Cantini, Marseille

Le tour du jardin Samedi 6 juin, 10h00 Musée Cantini Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Rendez-vous au jardin du musée Cantini- Visite atelier en famille

Sur réservation au 04 13 94 83 30

Samedi 6 juin, de 10H à 11H30 (à partir de 7 ans)

Le tour du jardin

Visite de la collection suivie d’un atelier technique mixte, place à l’expérimentation !

Tarif : 4 euros (tarif réduit : 1,50 euro*)

* Ce tarif réduit s’applique aux enfants dont les parents sont adhérents de l’Association Culture au cœur, bénéficiaires du RSA, chômeurs et personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

Musée Cantini 19 rue Grignan 13006 Marseille 13006 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948330 https://musees.marseille.fr/visite?museum=musee-cantini [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 13948330 »}] Musée Cantini, musée d’art moderne de la ville de Marseille Métro ligne 1 – Station Estrangin / Préfecture

Vélo borne : 1213

Rendez-vous au jardin du musée Cantini- Visite atelier en famille