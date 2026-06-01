Nulle œuvre n’est une île – Marseille/Agadir, Cinéma Les Variétés, Marseille
Nulle œuvre n’est une île – Marseille/Agadir, Cinéma Les Variétés, Marseille jeudi 11 juin 2026.
Nulle œuvre n’est une île – Marseille/Agadir Jeudi 11 juin, 19h45 Cinéma Les Variétés Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:45:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:45:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
A partir d’œuvres vidéo réalisées par des femmes de la Méditerranée et issues de la collection du Centre national des arts plastiques, personnes détenues en formation audiovisuelle et étudiant.e.s des Beaux-Arts de Marseille se sont réuni.e.s pour débattre et co-construire une programmation qui sera projetée à l’occasion de cette séance. La projection sera suivie d’un échange avec les programmateur.rice.s.
Une proposition de Lieux Fictifs et du Cnap, en partenariat avec l’ISTS-CinéFabrique, Les Beaux-Arts de Marseille, la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, Films Femmes Méditerranée et le Cinéma Les Variétés, dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026
Séance en accès libre dans la limite des places disponibles
Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Cinéma Tramways et métro
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A partir d’œuvres vidéo réalisées par des femmes de la Méditerranée et issues de la collection du Centre national des arts plastiques, personnes détenues en formation audiovisuelle et étudiant.e.s de…
graphisme©François Marcziniak
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