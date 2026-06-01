Just one Tile, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Just one Tile Vendredi 3 juillet, 20h00 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

tarifs 5 € / 10 €

tarifs engagés 15 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

Enraciné dans les rues du Caire, Just one Tile explore lʼidentité, la résistance et lʼhéritage culturel d’Islam Elarabi à travers son expérience vécue et sa mémoire corporelle. L’occasion pour lui d’affirmer ses origines et sa volonté de danser coûte que coûte : « Je viens d’un endroit où une seule dalle peut devenir une scène. » Et de revisiter l’énergie et la fierté inhérentes à la danse mahraganat, expression viscérale de la culture de rue égyptienne. Islam Elarabi a construit son propre vocabulaire artistique dans les fêtes de quartier autant qu’au Contemporary Dance Center du Caire où il s’est formé. Son premier solo autobiographique éclaire son parcours de découverte de lui-même par le mouvement à travers l’évocation d’histoires de contrôle et de liberté, de résilience et de transformation, mais aussi de peur, de frustration et d’euphorie. Comme un reflet de son endurance personnelle et d’un combat collectif : celui du peuple égyptien hier et aujourd’hui.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Enraciné dans les rues du Caire, _Just one Tile_ explore lʼidentité, la résistance et lʼhéritage culturel d’Islam Elarabi à travers son expérience vécue et sa mémoire corporelle. L’occasion pour lui…

©Dorothea Tuch