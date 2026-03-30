Projet Tae’thir, Le Plan de A à Z, Marseille

Projet Tae’thir 3 – 5 juillet Le Plan de A à Z Bouches-du-Rhône

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

« Des graines portées par le vent chaud »

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L’évènement

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Du 3 au 5 juillet 2026, Tae’thir présente « Des graines portées par le vent chaud »

16 artistes et créateur·ice·s d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de France, du Liban, de Palestine, d’Egypte, de Libye et de Grèce, sélectionné·e·s dans le cadre du projet Tae’thir, présentent leurs œuvres et créations numériques originales au sein d’une programmation mêlant projections, expositions, concert et temps de discussion…

Formant une toile de récits artistiques et numériques, l’originalité de l’évènement réside aussi dans la multiplicité des formats des œuvres exposées : films, installations vidéos et multimédias, podcasts, structures plastiques, jeu vidéo, performance, tableaux, plateforme web,… Ces créations permettent d’interroger la complexité du politique et du social par le langage artistique, invitant à un autre regard sur les droits humains en Méditerranée.

L’évènement est accueilli par trois lieux du centre de Marseille : l’Atelier Rafale, la Fabulerie et le Plan de A à Z.

La page ci-dessous est dédiée à la programmation du Plan de A à Z.

Pour consulter la programmation de la Fabulerie, cliquez ici.

Pour consulter la programmation de l’Atelier Rafale, cliquez ici.

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Programme

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L’exposition sera accessible librement durant les horaires d’ouverture du Plan de A à Z tout au long de l’évènement.

VENDREDI 3 JUILLET 18h – 20h : Vernissage de l’exposition «Rak bent (You are a girl) » en présence de l’artiste et mots d’ouverture

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L’artiste – Au Plan de A à Z

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« Rak Bent (You are a girl) – Asmaa BASHASHAH

« Rak Bent » est une expression couramment utilisée dans le dialecte libyen pour rappeler à une fille les limites qui lui sont imposées simplement parce qu’elle est une femme. Le projet explore le droit des femmes libyennes à la ville, en se concentrant sur Benghazi, un espace façonné par des valeurs sociales profondément enracinées qui régissent la présence des femmes dans l’espace public. À travers une série de peintures à l’huile combinées à des techniques mixtes, l’œuvre explore les frontières visibles et invisibles qui façonnent les mouvements, la liberté et le sentiment d’appartenance des femmes dans l’environnement urbain.

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Venez aussi découvrir :

A l’Atelier Rafale :

« Anthropomorphic City » – Vanessa ABDELAAL

« A la recherche du reste du pays » – Youcef SENOUS

« Unshipped » – Olga SOUVERMEZOGLOU

« The People of Wad Shaaba : Craft, PLate and Place » – Khalid BOUAALAM

A la Fabulerie :

« Polyphonie fragmentées : Mémoires des femmes en exil » – Aya CHRIKI

« Jusqu’à que nous nous retrouvions » – Ahmed ESSAM

« Al Bayan » – Dana YOUNES

« Comme nous brûlons » – Sihem BENMINA

« Lost.dir » – Yanis RATBI

« Y’a ça chez nous? » – Nawal BENALI

« Dhakkir » – Zeineb GHORBEL

« Your Life is a career – The Boutefteens » – Ahmed MERZAGUI

« Diwan du dernier majdhub » – Nabil ANISS

« Sirdab » – Sireen EL ARAJ

« Habiter les langues, résister aux silences » – Olfa BOUARGOUB

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Une proposition des Instants Vidéo Numériques et Poétiques, du REF – Réseau Euromed France, du CIHRS – Cairo Institute for Human Rights Studies et de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du projet Tae’thir.

Le projet « Tae’thir » est la continuité d’une réflexion de longue date sur l’évolution des nouvelles formes de mobilisation et de revendication autour des droits humains en Méditerranée. Le projet a été lancé en septembre 2023 à Marseille pour une durée de 3 ans et est soutenu financièrement par la Saison Méditerranée, l’Agence française de développement, la Délégation interministérielle à la Méditerranée – ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – et la Fondation de France.

Pour plus d’informations sur le projet Tae’thir, cliquez ici.

Le Plan de A à Z 117 la Canebière Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://openagenda.com/fr/saison-mediterranee-2026/events/43330956_taethir-des-graines-portees-par-le-vent-chaud »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/saison-mediterranee-2026/events/97335111_taethir-des-graines-portees-par-le-vent-chaud-9042372 »}, {« link »: « https://www.euromed-france.org/2026/03/30/cloture-du-projet-taethir/ »}]

« Des graines portées par le vent chaud »

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