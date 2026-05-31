Exposition littéraire, Centre International de Poésie Marseille, Marseille

Exposition littéraire Samedi 27 juin, 11h00 Centre International de Poésie Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

L’exposition Rappelle-moi est née de la rencontre entre La

Bibliothèque sonore des femmes, installation littéraire conçue par

l’autrice Julie Gilbert avec une quarantaine d’autrices, et les

collections de la Bibliothèque de poésie contemporaine du Centre

international de poésie Marseille.

La Bibliothèque sonore des femmes est une installation littéraire pour

faire entendre ou ré-entendre des écrivaines — méconnues ou oubliées,

à travers des monologues fictifs écrits par des autrices contemporaines.

La pensée des femmes — autrices, artistes, philosophes, poètes, militantes…

— est ainsi réactualisée par des voix et des écritures actuelles, via une installation chorale :

un ensemble d’enregistrements sonores à découvrir sur des postes téléphoniques à disposition du public.

Une sélection de livres et de documents provenant des collections de la Bibliothèque du Cipm —

un des fonds de poésie les plus importants en Europe — prolonge cet espace d’écoute, de découverte,

de réflexion, de lecture et de relecture.

Rappelle-moi s’inscrit dans le cycle des Diagonales du catalogue, un

ensemble d’expositions visant à mettre en valeur la richesse de la

Bibliothèque du Cipm ; elle est ouverte au public du 27 juin au 26

septembre 2026, en partenariat avec l’Institut français dans le cadre

de la Saison Méditerranée 2026.

Centre International de Poésie Marseille 2, rue de la Charité, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://cipmarseille.fr

L’exposition Rappelle-moi est née de la rencontre entre La

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