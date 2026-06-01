Racines en récit : les identités multiples racontées aux enfants, La Fabulerie, Marseille

Racines en récit : les identités multiples racontées aux enfants Dimanche 14 juin, 11h00 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Table ronde avec Joan Baz, artiste, cofondatrice de la revue MalaabZeineb Ben Haouala, artiste, fondatrice du studio Glibett ; et Mathilde Chèvre, éditrice, fondatrice des éditions Le Port a Jauni.

Modération : Marianne Roux, consultante indépendante

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

© Agence Karkadé / Sama Beydoun