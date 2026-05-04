Concert à Marseille : Vivaldi x Bach x Piazzolla Vol.2 Abbaye Saint-Victor Marseille Samedi 30 mai, 20h30 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

| Réduction 5€ 12-25 ans, PMR

Vivaldi, Bach et Piazzolla à Marseille ! Un concert d’exception par l’Ensemble Musicame France. Réservez vite vos places en ligne. ✨

Retrouvez-nous pour un concert de musique classique renversant à Marseille. L’Ensemble Musicâme France vous promet une merveilleuse soirée. Six musiciens d’exception pour un événement à Marseille à ne pas manquer ! Réservez vite vos places !

Programme:

* A.Piazzolla : Otoño porteña

* J.S.Bach : Brandebourgeois 5 – Allegro

* A.Vivaldi : Concerto pour flûte en Sol min. « La notte »

* A.Piazzolla : Adiós Nonino

* A.Piazzolla : Histoire du Tango : Night Club 1960 & Café 1930

* J.S.Bach/Reinhardt : Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)

* A.Piazzolla : Escualo

* C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj. – Allegro assai

* A.Piazzolla : La muerte del angel

* A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : été – Final

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Valentin Seignez-Bacquet, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Xavier Chatillon

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T21:45:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-marseille-musicame-france-vivaldi-bach-piazzolla/

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

