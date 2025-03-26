ZIZE – LE CEPAC SILO Marseille

ZIZE Début : 2026-05-28 à 15:00. Tarif : – euros.

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS PRESENTE : ZIZE – IRREZIZETIBLE Coup de chaud sur Marseille !À plus de cinquante ans, Zize découvre les joies et les « petits » désagréments de la ménopause !Ce personnage haut en couleur ne cache rien de ses tribulations hormonales, qu’elle partage avec un humour piquant et sans filtre.Mais attention ! Pas question pour elle de “faire la vieille branche qui sèche” : elle a décidé de croquer la vie à pleines dents… D’autant plus que son mari est parti avec une jeunette toute pimpante… Et voilà que son fils lui balance une nouvelle bombe : elle va être grand-mère !Avec la gouaille et le charme qu’on lui connait, Zize est en mode chaud-bouillante !Préparez-vous : elle est en pleine ménoparade et le public ne sait pas encore ce qui l’attend !

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13