A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir Lacapelle-Cabanac
A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir Lacapelle-Cabanac mercredi 22 juillet 2026.
Lacapelle-Cabanac
A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir
Lieu-dit Montplaisir Lacapelle-Cabanac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Visite du domaine & dégustation des vins par le duo père-fille Daniel et Mathilde Fournié
Temps d’échange entre passionnés et achat possible à la boutique du domaine
Dégustation gourmande avec une proposition de tapas à l’assiette (payant) pour accompagner la dégustation de la gamme de vins.
Visite du domaine & dégustation des vins par le duo père-fille Daniel et Mathilde Fournié
Temps d’échange entre passionnés et achat possible à la boutique du domaine
Dégustation gourmande avec une proposition de tapas à l’assiette (payant) pour accompagner la dégustation de la gamme de vins.
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Lieu-dit Montplaisir Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 24 64 78 info@chateauhautmonplaisir.com
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English :
Visit of the estate & wine tasting by father-daughter duo Daniel and Mathilde Fournié
Time for discussion between enthusiasts and possible purchase at the estate shop
Gourmet tasting with a suggestion of tapas à l?assiette (for a fee) to accompany the tasting of the range of wines.
L’événement A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot