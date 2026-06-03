A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir Lacapelle-Cabanac mercredi 22 juillet 2026.

Lacapelle-Cabanac

A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir

Lieu-dit Montplaisir Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Visite du domaine & dégustation des vins par le duo père-fille Daniel et Mathilde Fournié

Temps d’échange entre passionnés et achat possible à la boutique du domaine

Dégustation gourmande avec une proposition de tapas à l’assiette (payant) pour accompagner la dégustation de la gamme de vins.

Visite du domaine & dégustation des vins par le duo père-fille Daniel et Mathilde Fournié

Temps d’échange entre passionnés et achat possible à la boutique du domaine

Dégustation gourmande avec une proposition de tapas à l’assiette (payant) pour accompagner la dégustation de la gamme de vins.

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Lieu-dit Montplaisir Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 24 64 78 info@chateauhautmonplaisir.com

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English :

Visit of the estate & wine tasting by father-daughter duo Daniel and Mathilde Fournié

Time for discussion between enthusiasts and possible purchase at the estate shop

Gourmet tasting with a suggestion of tapas à l?assiette (for a fee) to accompany the tasting of the range of wines.

L’événement A Chai Ouvert au Château Haut-Monplaisir Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot