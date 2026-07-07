Soirée contes avec Clément Bouscarel Lacapelle-Cabanac
vendredi 30 octobre 2026 · Lacapelle-Cabanac
Informations pratiques
Lacapelle-Cabanac
Soirée contes avec Clément Bouscarel
Lacapelle-Cabanac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Soirée conte avec le paysan conteur Clément Bouscarel.
Buvette sur place.
Soirée conte avec le paysan conteur Clément Bouscarel.
Buvette sur place.
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Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 75 27 59 85
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English :
Storytelling evening with farmer-storyteller Clément Bouscarel.
Refreshments available on site.
L’événement Soirée contes avec Clément Bouscarel Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Vallée de la Dordogne
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