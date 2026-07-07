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AGENDA · Lacapelle-Cabanac

Soirée contes avec Clément Bouscarel Lacapelle-Cabanac

vendredi 30 octobre 2026 · Lacapelle-Cabanac

Soirée contes avec Clément Bouscarel Lacapelle-Cabanac

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
46700 Lacapelle-Cabanac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Lacapelle-Cabanac

Soirée contes avec Clément Bouscarel

Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Soirée conte avec le paysan conteur Clément Bouscarel.

Buvette sur place.

Soirée conte avec le paysan conteur Clément Bouscarel.

Buvette sur place.

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Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 75 27 59 85 

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English :

Storytelling evening with farmer-storyteller Clément Bouscarel.

Refreshments available on site.

L’événement Soirée contes avec Clément Bouscarel Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Vallée de la Dordogne

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