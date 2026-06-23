Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac
Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac mardi 7 juillet 2026.
Lacapelle-Cabanac
Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac
Le bourg Lacapelle-Cabanac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Comme tous les ans, le village de Lacapelle-Cabanac vous attend pour son traditionnel marché gourmand qui sera animé musicalement par Dub & Dajoe.
Vous y trouverez un grand choix de produits de terroir.
Merci d'apporter vos couverts.
Comme tous les ans, le village de Lacapelle-Cabanac vous attend pour son traditionnel marché gourmand qui sera animé musicalement par Dub & Dajoe.
Vous y trouverez un grand choix de produits de terroir.
Merci d'apporter vos couverts.
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Le bourg Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 66 52 72 02 lacapellecdf@gmail.com
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English :
As it does every year, the village of Lacapelle-Cabanac invites you to its traditional food market, featuring musical entertainment by Dub & Dajoe.
You’ll find a wide selection of local products there.
Please bring your own cutlery.
L’événement Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Vignoble
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