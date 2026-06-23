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Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac

Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac

Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
46700 Lacapelle-Cabanac
Département
Lot
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Lacapelle-Cabanac

Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac

Le bourg Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Comme tous les ans, le village de Lacapelle-Cabanac vous attend pour son traditionnel marché gourmand qui sera animé musicalement par Dub & Dajoe.

Vous y trouverez un grand choix de produits de terroir.

Merci d'apporter vos couverts.

Comme tous les ans, le village de Lacapelle-Cabanac vous attend pour son traditionnel marché gourmand qui sera animé musicalement par Dub & Dajoe.

Vous y trouverez un grand choix de produits de terroir.

Merci d'apporter vos couverts.

  .

Le bourg Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 66 52 72 02  lacapellecdf@gmail.com

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English :

As it does every year, the village of Lacapelle-Cabanac invites you to its traditional food market, featuring musical entertainment by Dub & Dajoe.

You’ll find a wide selection of local products there.

Please bring your own cutlery.

L’événement Marché gourmand à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Vignoble

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