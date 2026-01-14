A compléter Exposition Opus 1 2026

Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vernissage de l’Exposition d’Art Actuel, peinture, sculpture et gravure et oeuvres extérieures monumentales

Vernissage de l’exposition Opus 1 2026

Être seul, entouré de plus de 200 œuvres dans une écurie de 1870. Prendre son temps. Découvrir, se laisser séduire… Prendre rendez-vous en journée, revisiter de nuit… Loin du circuit classique des galeries des grandes villes, découvrez un domaine au milieu des bois, en symbiose avec la nature environnante. Des œuvres, des vieilles pierres, des paons, un micro-vignoble, des collectionneurs d’art… Le bonheur !

Artistic Red Dot est une nouvelle génération de galerie d’art

Artistes exposés

Danielle Burgart, Françoise Carré, Isabelle Cridlig, Fanny Ferré, Nicolas Gasiorowski, Pierre Genouvrier, Belem Julien & Mathieu Schmitt, Laurence Morée-Paganon, Patrick Nuppers, Marc Petit, Benoit Pouplard et David Verger.

Salle A portée d’Art, une sélection d’œuvres originales, exigeantes et accessibles

Pierre Amourette, Arango, Dominique Bellanger, Bernard Briantais, Pierrette Cornu, Milo Dias, Béatrice Elso, Franta, Nathalie Grall, François Houtin, Alain Kieffer, Kossi Koussogba, Patrice Poutout, Audrey Quittet, TLEO, Yann Yvinec. .

Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 84 51 57 eric@the-artistic-red-dot.art

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vernissage of the Current Art Exhibition, painting, sculpture and engraving and monumental outdoor works

L’événement A compléter Exposition Opus 1 2026 Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Vallée de la Sarthe