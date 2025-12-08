Visite Guidée de Parcé sur Sarthe

Place de la Republique Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30

Visite guidée de Parcé-sur-Sarthe

Entre rivière et motte féodale, partez à la découverte de Parcé sur Sarthe, petite cité de caractère. .

Place de la Republique Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16 elisabeth.niveau@orange.fr

English :

Guided tour of Parcé-sur-Sarthe

L’événement Visite Guidée de Parcé sur Sarthe Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT72