Journées du Patrimoine de Pays Parcé-sur-Sarthe
Journées du Patrimoine de Pays Parcé-sur-Sarthe samedi 27 juin 2026.
Parcé-sur-Sarthe
Journées du Patrimoine de Pays
Le Moulin du bourg Parcé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Thème 2026: Tours et détours .
Venez faire un petit tour à la plage Paul Termeau de Parcé et grâce à une exposition replonger dans les souvenirs d’été sur cette plage depuis 1933: les jeux dans le sable, la baignade, les fêtes, les spectacles, les bals, les bateaux décorés…Vous pourrez également visiter le moulin du bourg, son petit musée
Buvette et participation des Glaces de Courbeton et de Philippe Rossignol, viticulteur .
Le Moulin du bourg Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16 elisabeth.niveau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2026 theme: Twists and turns .
L’événement Journées du Patrimoine de Pays Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
À voir aussi à Parcé-sur-Sarthe (Sarthe)
- A compléter Exposition Opus 1 2026 Parcé-sur-Sarthe 4 juin 2026
- A compléter Exposition Opus 1 2026 Parcé-sur-Sarthe 14 juin 2026
- A compléter Exposition Opus 1 2026 Parcé-sur-Sarthe 28 juin 2026
- Visite Guidée de Parcé sur Sarthe Parcé-sur-Sarthe 5 juillet 2026
- Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg Parcé-sur-Sarthe 21 juillet 2026