Parcé-sur-Sarthe

Journées du Patrimoine de Pays

Le Moulin du bourg Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Thème 2026: Tours et détours .

Venez faire un petit tour à la plage Paul Termeau de Parcé et grâce à une exposition replonger dans les souvenirs d’été sur cette plage depuis 1933: les jeux dans le sable, la baignade, les fêtes, les spectacles, les bals, les bateaux décorés…Vous pourrez également visiter le moulin du bourg, son petit musée

Buvette et participation des Glaces de Courbeton et de Philippe Rossignol, viticulteur .

Le Moulin du bourg Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16 elisabeth.niveau@orange.fr

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English :

2026 theme: Twists and turns .

L’événement Journées du Patrimoine de Pays Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe