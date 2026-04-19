Moulin du Bourg de Parcé-sur-Sarthe, Le moulin du Bourg, Parcé-sur-Sarthe

Moulin du Bourg de Parcé-sur-Sarthe 27 et 28 juin Le moulin du Bourg Sarthe

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Situé dans un beau site de la Sarthe navigable en aval du Mans, le moulin du Bourg de Parcé-sur-Sarthe, Petite cité de Caractère, vous ouvre les portes gratuitement à la découverte de ses mécanismes hydrauliques et de son petit musée. Documentation historique à disposition. Deux expositions : au rez de chaussée photographies sur les fêtes d’autrefois au bord de la rivière « Souvenirs de nos étés à la plage Paul Termeau » et à l’étage, dans l’ancienne salle des meules, exposition de dessins patrimoine et humour de l’artiste André Luc Goarant « La petite et grande histoire de Parcé ». Vidéo sur la sauvegarde des moulins et de leurs ouvrages. Stand de l’association Parcé Découverte et Patrimoine – Buvette et marchand de glaces.

Le moulin du Bourg 9 rue du Moulin 72300 Parcé sur Sarthe Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 34 20 16 »}]

Visite des ouvrages hydrauliques du moulin du Bourg de Parcé sur Sarthe avec 2 expositions : photographies sur les fêtes d’autrefois au bord de la rivière et dessins humoristiques d’André Luc Goarant. Moulin – Patrimoine – Exposition – photographies

Fred.S