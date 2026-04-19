Parcé-sur-Sarthe

Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg

Le Bourg Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Visite du Moulin de Parcé

Le Moulin du Bourg de Parcé, attesté dès l’an mil et fondé à l‘époque féodale, a connu un important développement du XVIIIᵉ au début du XXᵉ siècle grâce à la meunerie puis à la production d’électricité. Le moulin fait aujourd’hui l’objet d’un projet de restauration fidèle à son état du début du XXᵉ siècle. afin de redonner vie à ses roues et à ce témoin majeur de l’histoire locale. Un projet d’hydroélectricité est en cours. .

Le Bourg Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to the Moulin de Parcé

L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe