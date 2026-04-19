Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg Parcé-sur-Sarthe
Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg Parcé-sur-Sarthe mardi 21 juillet 2026.
Parcé-sur-Sarthe
Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg
Le Bourg Parcé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Visite du Moulin de Parcé
Le Moulin du Bourg de Parcé, attesté dès l’an mil et fondé à l‘époque féodale, a connu un important développement du XVIIIᵉ au début du XXᵉ siècle grâce à la meunerie puis à la production d’électricité. Le moulin fait aujourd’hui l’objet d’un projet de restauration fidèle à son état du début du XXᵉ siècle. afin de redonner vie à ses roues et à ce témoin majeur de l’histoire locale. Un projet d’hydroélectricité est en cours. .
Le Bourg Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to the Moulin de Parcé
L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Moulin du Bourg Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
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