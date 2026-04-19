Parcé-sur-Sarthe

Visite de la ferme Crève-Coeur jeudi du savoir-faire

Crève-Coeur Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir les secrets de fabrication d’une huile, du fruit au pressage !

M.Brissault nous expliquera le procédé pour fabriquer une bonne huile du ramassage des fruits au pressage de ces derniers. .

Crève-Coeur Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the secrets of oil production, from fruit to pressing!

L’événement Visite de la ferme Crève-Coeur jeudi du savoir-faire Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe