A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

A Contre Vent Compagnie 3 x Rien

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Découvrez deux destins entremêlés contre l’adversité dans une fable onirique et énigmatique.

Avec A contre vent, les deux frères acrobates David et Pierre Cluzaud ouvrent une parenthèse d’exil sur une structure en demi-cercle qui évolue au gré des aléas qu’ils traversent ensemble.

Durée 55 min.

Réservé aux + de 5 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Discover two intertwined destinies as they face adversity in a dreamlike and enigmatic fable.

L’événement A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis