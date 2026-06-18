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A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : Théâtre Quartier Libre

Adresse : Allée Vicomte de Rohan

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 4 décembre 2026

Fin : vendredi 4 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10

Ancenis-Saint-Géréon

A Contre Vent Compagnie 3 x Rien

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Découvrez deux destins entremêlés contre l’adversité dans une fable onirique et énigmatique.
Avec A contre vent, les deux frères acrobates David et Pierre Cluzaud ouvrent une parenthèse d’exil sur une structure en demi-cercle qui évolue au gré des aléas qu’ils traversent ensemble.

Durée 55 min.

Réservé aux + de 5 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne.   .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17 

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English :

Discover two intertwined destinies as they face adversity in a dreamlike and enigmatic fable.

L’événement A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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