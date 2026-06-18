A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 4 décembre 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
A Contre Vent Compagnie 3 x Rien
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Découvrez deux destins entremêlés contre l’adversité dans une fable onirique et énigmatique.
Avec A contre vent, les deux frères acrobates David et Pierre Cluzaud ouvrent une parenthèse d’exil sur une structure en demi-cercle qui évolue au gré des aléas qu’ils traversent ensemble.
Durée 55 min.
Réservé aux + de 5 ans.
Réservez sur la billetterie en ligne. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
Discover two intertwined destinies as they face adversity in a dreamlike and enigmatic fable.
L’événement A Contre Vent Compagnie 3 x Rien Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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