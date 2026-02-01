A dimanche

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Chaque dernier dimanche du mois, un artiste ou un groupe vous fait découvrir son univers. Concert, théâtre, performance, tous les styles d’art vivant s’invitent, en alternance, sur le deck du parc urbain de Sainte-Marie ou à l’Anse Vata !

.

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 23.26.50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every last Sunday of the month, an artist or group invites you to discover their world. Concert, theater, performance: all styles of live art are invited, alternately, on the deck of the Sainte-Marie urban park or at Anse Vata!

L’événement A dimanche Nouméa a été mis à jour le 2026-02-16 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie