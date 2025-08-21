Sentier sous-marin de l’îlot Canard Nouméa Nouvelle-Calédonie

Sentier sous-marin de l’îlot Canard

Sentier sous-marin de l’îlot Canard Ilot Canard 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer

Découvrez la richesse de notre lagon, en suivant le sentier balisé de l’îlot Canard.

+687 26.90.00

English : Underwater trail of Duck Island

Discover the richness of our lagoon, following the marked path of Canard Islet.

Deutsch :

Entdecken Sie den Reichtum unserer Lagune, indem Sie dem markierten Pfad zur Îlot Canard folgen.

Italiano :

Scoprite la ricchezza della nostra laguna, seguendo il sentiero segnalato dell’isolotto Canard.

Español :

Descubra la riqueza de nuestra laguna, siguiendo el sendero señalizado del Islote Canard.

