Sentier sous-marin de l’îlot Canard Nouméa Nouvelle-Calédonie
Sentier sous-marin de l’îlot Canard Nouméa Nouvelle-Calédonie vendredi 1 mai 2026.
Sentier sous-marin de l’îlot Canard
Sentier sous-marin de l’îlot Canard Ilot Canard 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez la richesse de notre lagon, en suivant le sentier balisé de l’îlot Canard.
+687 26.90.00
English : Underwater trail of Duck Island
Discover the richness of our lagoon, following the marked path of Canard Islet.
Deutsch :
Entdecken Sie den Reichtum unserer Lagune, indem Sie dem markierten Pfad zur Îlot Canard folgen.
Italiano :
Scoprite la ricchezza della nostra laguna, seguendo il sentiero segnalato dell’isolotto Canard.
Español :
Descubra la riqueza de nuestra laguna, siguiendo el sendero señalizado del Islote Canard.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme