A Fidai Film, Cinéma Alhambra, Calais

A Fidai Film Jeudi 12 mars, 18h30 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org

dans le cadre de Best of Doc #7 / discusssion avec Sam Leter et des membres de France Palestine 62