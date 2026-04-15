Le fort Risban sous le 1er Empire, Fort Risban, avenue Winston Churchill 62100 CALAIS, Calais

Le fort Risban sous le 1er Empire 23 – 26 avril Fort Risban, avenue Winston Churchill 62100 CALAIS Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:30:00+02:00 – 2026-04-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Le 25 et 26 avril 2026, le fort Risban, à Calais, avenue Winston Churchill, est ouvert au public, dans le cadre des Journées Régionales des Sites Fortifiés.

Des visites guidées, gratuites, sont proposées afin de découvrir ce site, dont la restauration du logis de major, l’accès à la poufrière, et aux casemates.

Durant ce weekend, un bivouac du 1er Empire sera reconstitué. Vous vivrez comme à l’époque, parmi les officiers, les hommes de troupe, les vivandières, en découvrant la cuisine, les marches, le chargement en douze temps et le tir des armes.

Régis Jonckeere sera présent et dédicacera ses ouvrages ; « La 10ème Légion de Napoléon 1er » et « Le camp de Boulogne ».

De même, Hervé Deguines dédicacera ses ouvrages ; « Le Général Bertrand, un compagnon pour l’éternité », « L’empreinte de l’aigle sur les Hauts-de-France », et » Tom Souville, le sabre et le coeur, corsaire calaisien ».

Une exposition sur la tragédie du Pluviôse (sous-marin français coulé au large de Calais) sera visible au logis du Major (gratuit).

Fort Risban, avenue Winston Churchill 62100 CALAIS avenue Winston Churchill 62100 CALAIS Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite du fort Risban, du logis du major, casemates et poudrière durant un weekend de reconstitution sous le 1er Empire Fort Risban Calais

Ville de Calais