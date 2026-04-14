Musée défi express, Musée des beaux-arts de Calais, Calais

Musée défi express Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Musée défi express

Après la découverte d’une partie des collections permanentes, ce jeu collectif vous propose de relever un défi et de retrouver l’œuvre mystère !

Animé par Michel, médiateur. Durée 30 min. Sans réservation.

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr Parking gratuit

Musée défi express

©musée des Beaux-Arts, Calais