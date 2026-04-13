Entrelacs, Musée des beaux-arts de Calais, Calais
Entrelacs, Musée des beaux-arts de Calais, Calais samedi 23 mai 2026.
Entrelacs Samedi 23 mai, 19h15 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:55:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:55:00+02:00
Entrelacs
Cie MouvemenT(é)s
Chorégraphie Aurore Floreancig
Danse Aurore Floreancig, Julien Weishaupt
Musique originale Julien Weishaupt
Durée 25 min
L’entrelacs, c’est la possibilité d’un croisement entre les arts, une invitation au dialogue mais aussi à ouvrir son regard et ses perceptions à ce qui nous entoure. Ce duo dans lequel rythme, musique et danse s’entremêlent puise dans l’univers des sculptures de Rodin. Il est la proposition d’une réciprocité, où chacun.e devient la possibilité d’une inspiration pour l’autre, une ode au partage et à la joie de créer.
Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr Parking gratuit
Entrelacs
©gabriela tellez
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