Bivouacs, Musée des beaux-arts de Calais, Calais
Bivouacs, Musée des beaux-arts de Calais, Calais samedi 23 mai 2026.
Bivouacs Samedi 23 mai, 20h00, 21h45 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Bivouacs
Cie Grand Boucan
Comédien Bruno Tuchszer
Violoncelle Marie Eberlé
Durée 45 min
Des poèmes rares, surprenants, dans le patrimoine français de la fin du 19ème siècle à nos jours, pour raconter l’errance, les rêves, les voyages, les regrets. Inspirés par les destins silencieux des silhouettes qui peuplent nos villes, les poètes donnent la parole aux invisibles.
En dialogue constant avec une création musicale jouée en direct, les mots résonnent dans l’intimité du plateau.
Ce spectacle célèbre la poésie dans ce qu’elle a de plus vibrant, humain et universel : sa capacité à toucher l’âme sans artifice.
Poèmes de Jules Laforgue, Paul Fort, Tristan Derème, Marie Noel, Jean Richepin, Tristan Corbière, Charles Leconte de Lisle, Bernard Dimey, Jean Pellerin, Guillaume Apollinaire, Norge, Auguste Angellier, Charles Cros, Marie Krysinska, Michel Houellebecq, Paul-Jean Toulet, Henry Levet et Germain Nouveau.
Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr Parking gratuit
Bivouacs
©Cie Grand Boucan Comédien Bruno Tuchszer Violoncelle Marie Eberlé
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