Minerve

A GORGES DÉPLOYÉES FESTIVAL DE CHORALES

Sur toute la cité Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez le festival À Gorges Déployées à Minerve un parcours vocal allant des traditions occitanes aux chants du monde. Clôturez la journée par une dégustation de vins locaux en musique avec les vignerons du Grand Site.

Le festival À Gorges Déployées revient enchanter la cité médiévale de Minerve pour une célébration unique du chant choral. Plongez dans un voyage polyphonique avec TsanTa, qui sublime les récits et trésors de la tradition occitane. L’ensemble La Réclame ! vous transportera aux quatre coins du monde avec ses chœurs a cappella , tandis que les Cigalous de Cruzy feront résonner le patrimoine viticole régional à travers leur répertoire Vins, Vignes, Villages . La soirée se prolonge dans une ambiance festive grâce au bar à vins animé par les vignerons du Grand Site de France, tels que les domaines d’Ancely, Paumarhel ou Vordy. Accompagné par l’accordéon de Franki, le public est invité à joindre sa voix à la fête pour clore cette journée sous le signe de la convivialité et du partage au cœur du Minervois. Un rendez-vous culturel authentique et gratuit à ne pas manquer. .

Sur toute la cité Minerve 34210 Hérault Occitanie

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English :

Discover the À Gorges Déployées festival in Minerve: a vocal journey from Occitan traditions to world music. End the day with a tasting of local wines, accompanied by the Grand Site’s winegrowers.

L’événement A GORGES DÉPLOYÉES FESTIVAL DE CHORALES Minerve a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC