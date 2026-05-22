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À la Bibliothèque pour tous Brad’livres Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous Saint-Lyphard

À la Bibliothèque pour tous Brad’livres Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous Saint-Lyphard samedi 27 juin 2026.

Lieu : Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous

Adresse : 2 rue de Kerio

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Saint-Lyphard

À la Bibliothèque pour tous Brad’livres

Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous 2 rue de Kerio Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

A la Bibliothèque pour tous, braderie de livres, romans et BD adultes et enfants.

Bandes dessinées et livres adultes à 2 €
Bandes dessinées enfants 1 € et livres enfants 0.50 €
5 livres ou BD achetés = 1 livre ou BD offert   .

Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous 2 rue de Kerio Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 32 94  cbptstlyph@orange.fr

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English :

L’événement À la Bibliothèque pour tous Brad’livres Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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