À la Bibliothèque pour tous Brad’livres Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous Saint-Lyphard
À la Bibliothèque pour tous Brad’livres Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous Saint-Lyphard samedi 27 juin 2026.
Saint-Lyphard
À la Bibliothèque pour tous Brad’livres
Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous 2 rue de Kerio Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
A la Bibliothèque pour tous, braderie de livres, romans et BD adultes et enfants.
Bandes dessinées et livres adultes à 2 €
Bandes dessinées enfants 1 € et livres enfants 0.50 €
5 livres ou BD achetés = 1 livre ou BD offert .
Espace Eugène Legal Bibliothèque pour tous 2 rue de Kerio Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 32 94 cbptstlyph@orange.fr
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English :
L’événement À la Bibliothèque pour tous Brad’livres Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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