A la conquête des forts Rue du Mont Bart Bavans
samedi 3 octobre 2026 · Rue du Mont Bart · Bavans
Informations pratiques
Bavans
A la conquête des forts
Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Aux armes ! Dans une guerre mondiale alternative et anticipée, la France et l’Empire allemand livrent bataille pour le contrôle de la place de Belfort. Les nombreux forts et batteries qui émaillent le territoire auront un rôle décisif à jouer…
Venez tester vos talents en stratégie militaire dans ce jeu de plateau géant librement inspiré d’un célèbre jeu de société.
Jeu de société géant ; se joue par équipe de 2 joueurs
À partir de 13 ans
Prochaines dates 10 octobre
Durée environs 3h .
Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : A la conquête des forts
L’événement A la conquête des forts Bavans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD