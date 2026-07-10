HALLOWEEN Antidote Rue du Mont Bart Bavans

Informations pratiques

Bavans

HALLOWEEN Antidote

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-30

Le Professeur Philibert E. Lazarus, mystérieux chimiste, obsédé par l’idée que l’Homme est le plus grand fléau de la planète a mis au point un poison capable de transformer l’humanité en animaux ou en végétaux. C’est au fort du Mont-Bart qu’il a installé son laboratoire et enfermé ses créatures. Jusqu’où est-il capable d’aller pour concrétiser son projet délirant ?

Organisé en partenariat avec l’Association Quest Adventure

Séances de 18h30 À partir de 12 ans.

Séances de 21h30 À partir de 16 ans. .

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : HALLOWEEN Antidote

L’événement HALLOWEEN Antidote Bavans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD