HALLOWEEN Antidote Rue du Mont Bart Bavans
vendredi 30 octobre 2026 · Rue du Mont Bart · Bavans
Informations pratiques
Bavans
HALLOWEEN Antidote
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-30
Le Professeur Philibert E. Lazarus, mystérieux chimiste, obsédé par l’idée que l’Homme est le plus grand fléau de la planète a mis au point un poison capable de transformer l’humanité en animaux ou en végétaux. C’est au fort du Mont-Bart qu’il a installé son laboratoire et enfermé ses créatures. Jusqu’où est-il capable d’aller pour concrétiser son projet délirant ?
Organisé en partenariat avec l’Association Quest Adventure
Séances de 18h30 À partir de 12 ans.
Séances de 21h30 À partir de 16 ans. .
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : HALLOWEEN Antidote
L’événement HALLOWEEN Antidote Bavans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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