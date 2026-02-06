Visite à la lanterne

Fort du Mont Bart Bavans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Quand la nuit tombe, les salles et dédales du fort, plongés dans l’obscurité prennent un aspect parfois inquiétant. Équipés de lanternes, ne perdez pas la guide, elle pourrait être votre seul moyen de retrouver la sortie…

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Fort du Mont Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à la lanterne

L’événement Visite à la lanterne Bavans a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD