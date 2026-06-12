À la danse soirée swing Festival Tout’art Capbreton mercredi 19 août 2026.

Capbreton

À la danse soirée swing Festival Tout’art

Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Le Groupe Jive Attak composé de 7 musiciens feront danser ce soir là le public sans réserve

Le Groupe Jive Attak composé de 7 musiciens feront danser ce soir là le public sans réserve .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75

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English : À la danse soirée swing Festival Tout’art

Jive Attak, a 7-piece band, will get the audience up and dancing without reservation

L’événement À la danse soirée swing Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS