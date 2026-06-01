Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Capbreton
Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Capbreton mercredi 12 août 2026.
Capbreton
Marché Gourmand de Capbreton
Stade municipal Rue du Stade Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00
Date(s) :
2026-08-12
L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…
L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie… .
Stade municipal Rue du Stade Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr
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English : Marché Gourmand de Capbreton
The market traders’ association offers gourmet meals.
Come and share a convivial meal!
Tapas, oriental dishes, duck breast, charcuterie…
L’événement Marché Gourmand de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI LAS
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