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Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Capbreton mercredi 12 août 2026.

Lieu : Stade municipal

Adresse : Rue du Stade

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton

Stade municipal Rue du Stade Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :
2026-08-12

L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…
L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…   .

Stade municipal Rue du Stade Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09  accueil-mairie@capbreton.fr

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English : Marché Gourmand de Capbreton

The market traders’ association offers gourmet meals.
Come and share a convivial meal!
Tapas, oriental dishes, duck breast, charcuterie…

L’événement Marché Gourmand de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI LAS

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