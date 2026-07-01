A la découverte de la biodiversité du lac Parking du lac Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Informations pratiques

Sainte-Colombe-de-Villeneuve

A la découverte de la biodiversité du lac

Parking du lac Lac de Sainte Colombe de Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Une balade autour du lac de Sainte-Colombe de Villeneuve. Partez à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides et découvrez les richesses de cette biodiversité remarquable.

Pensez à prendre des chaussures de

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Une balade autour du lac de Sainte-Colombe de Villeneuve. Partez à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides et découvrez les richesses de cette biodiversité remarquable.

Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et un chapeau.

Cette animation est proposée par le CPIE 47 dans le cadre du programme des animations de l’été de l’ABC du Grand-Villeneuvois.

Inscription obligatoire. .

Parking du lac Lac de Sainte Colombe de Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : A la découverte de la biodiversité du lac

This summer, cool off with the CPIE 47’s nature activities!

A walk around Lake Sainte-Colombe de Villeneuve. Set out to explore the flora and fauna of the wetlands and discover the riches of this remarkable biodiversity.

Be sure to wear

L’événement A la découverte de la biodiversité du lac Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne