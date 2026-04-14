A la découverte de la flore du Mont Gargan – Haute-Vienne, parking du Mont Gargan, Saint-Gilles-les-Forêts

A la découverte de la flore du Mont Gargan – Haute-Vienne Mercredi 10 juin, 14h00 parking du Mont Gargan Haute-Vienne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Site emblématique de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, le Mont Gargan possède un passé chargé d’histoire, et empreint de légendes qui remontent à l’époque gallo-romaine. Propriété du Département de la Haute-Vienne et des habitants du hameau de Forêt Haute depuis 1998, il est classé comme site pittoresque au titre des monuments et des sites naturels. Au fil du sentier de découverte (2,2 km) – entre landes sèches et fonds humides, nous irons à la rencontre de plantes de milieux ouverts du Limousin, en profitant du panorama qu’offre ce point culminant de Haute-Vienne.

Sortie proposée en collaboration avec le Département de la Haute-Vienne.

Durée : 2h30

Tout public – 15 personnes maxi

RDV sur le parking du Mont Gargan, D39, Saint-Gilles-Les-Forêts

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Réservation sur : www.cbnmc.fr/agenda

Infos : 05 19 03 21 99

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

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Une balade botanique à la découverte des plantes de landes sèches et fonds humides du Mont Gargan.

R.GUISIER