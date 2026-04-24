Saint-Gilles-les-Forêts

La nuit des étoiles au Mont Gargan

Parking du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:00:00

fin : 2026-09-04 00:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Après une présentation du label Réserve internationale de ciel étoilé obtenu par le Parc en 2021, vous pourrez observer des contellations au laser et apprendre à vous répérer dans le ciel. Vous pourrez ensuite utiliser un télescope et vous essayer à l’astrophotographie.

Animation par le Club d’Astro de Haute-Corrèze et le Foyer rural de St-Léonard-de-Noblat.

Durée 3h. A partir de 7 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

Parking du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : La nuit des étoiles au Mont Gargan

L’événement La nuit des étoiles au Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin