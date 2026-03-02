A la découverte de la Porte de Mars Porte de Mars Périgueux
A la découverte de la Porte de Mars Porte de Mars Périgueux samedi 13 juin 2026.
Périgueux
A la découverte de la Porte de Mars
Porte de Mars 21 rue de la Cité Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Porte de Mars, propriété de la Ville de Périgueux depuis 2024, constitue le point d’entrée monumentalisé dans la ville de l’Antiquité tardive, exceptionnellement conservée dans un jardin urbain. Des recherches effectuées depuis 2005 permettent d’en connaître les phases de construction et le mode d’édification.
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie
RDV 21 rue de la Cité, accès par le jardin
Gratuit
Réservation à l’Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux) .
Porte de Mars 21 rue de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : A la découverte de la Porte de Mars
L’événement A la découverte de la Porte de Mars Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux
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