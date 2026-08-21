A la découverte de l’ancienne Commanderie Hospitalière et du Fort villageois., Fort villageois de la Sauvetat, La Sauvetat

Informations pratiques

A la découverte de l’ancienne Commanderie Hospitalière et du Fort villageois. 19 et 20 septembre Fort villageois de la Sauvetat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un parcours fléché permet une déambulation libre et l’accès aux maisons restaurées par l’association « Les Alis de la Commanderie »

Un accueil est assuré dans chaque maisons et des renseignements seront donnnés sur les restaurations.

Fort villageois de la Sauvetat Quartier des forts 63730 La Sauvetat La Sauvetat 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 39 52 67 Parcours déambulatoire dans les rues du fort. Ouverture de l’église et du donjon. Circuit libre des croix délimitant le village ancien. Circuit libre des fontaines.

La présence de la vigne en Auvergne, est attestée depuis le haut moyen-âge, et dans les terriers établis par les Hospitaliers les parcelles plantées en vigne sont bien présentes.

Après la guerre de Cent Ans et les guerres de religion, le fort perd sa valeur de refuge. Les armes de guerre évoluent, l’architecture militaire va devenir un art qui aboutira aux fortifications de Vauban et tandis que les villes transformeront ou détruiront les loges, les villages garderons ces bâtiments qui serviront soit de logement soit d’espaces de réserves.

Dans les villages à vocation vigneronne possédant un fort villageois, c’est essentiellement le vin qui bénéficiera de ces espaces.

Devenue deuxième région viticole, l’Auvergne sera touchée par le phylloxéra, seulement au début du XXe. Cette situation privilégiée va générer des architectures particulières : la maison vigneronne avec son estre pour des petits producteurs, et de la maison bourgeoise signe d’un enrichissement spectaculaire.

On peut dire que la vigne a sauvé nombre de forts villageois et, en particulier le fort de La Sauvetat.

St-Verny patron des vignerons en Auvergne, dans l’Est de la France et en Allemagne ne sera pas oublié et si l’histoire et la légende ont longtemps fait cause commune, aujourd’hui les chercheurs nous propose une autre lecture.

Un parcours fléché permet une déambulation libre et l’accès aux maisons restaurées par l’association « Les Alis de la Commanderie »

©Alain Parillaud