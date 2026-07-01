À la découverte de l’église Saint Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Choisel

Informations pratiques

À la découverte de l’église Saint Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste – Un audio guide, accessible via un QR Code sur samrtphones et tablettes, permettra de découvrir l’historique ainsi que les éléments architecturaux et religieux de l’édifice. Une transcription écrite sera également mise à disposition.

Église Saint-Jean-Baptiste 13 Route de la Grange aux Moines 78460 Choisel Choisel 78460 Yvelines Île-de-France 0130520511 http://www.breteuil.fr

Visite libre

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