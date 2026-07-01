Visite du Château de Breteuil, Château de Breteuil, Choisel

Informations pratiques

Visite du Château de Breteuil 19 et 20 septembre Château de Breteuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du Château de Breteuil

Voyagez au coeur de 400 ans d’Histoire ! Des salons de réception aux cuisines en passant par les chambres ou la bibliothèque, une quinzaine de pièces sont à découvrir. Richement meublés et décorés, les intérieurs sont à la fois un témoignage charmant des siècles passés et un hommage aux propriétaires successifs des lieux, dépositaires, tour à tour d’un incroyable patrimoine familial. Au fil de la visite, on se laisse surprendre par la présence de Marie-Antoinette au côté du Baron de Breteuil, de celle de Léon Gambetta et du Prince de Galles confortablement installés dans le fumoir, ou encore de celle de Marcel Proust peaufinant ses notes allongé sur un lit dans la chambre de Laque. Dans certaines pièces, des personnages de cire du Musée Grévin redonnent vie à des épisodes de l’Histoire de France et du quotidien de la famille. Dans d’autres, la présence suggérée d’un habitant de la maison donne l’impression qu’il était encore là il y a à peine quelques instants…

Château de Breteuil Château de Breteuil 78460 Choisel Choisel 78460 Yvelines Île-de-France 0130520511 http://www.breteuil.fr A l’emplacement d’une forteresse médiévale, construction du château à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, dans le style Henri IV (actuelle partie centrale du corps de logis en pierre et brique, avec des combles élevés). En 1712, terres et château entrent dans le patrimoine des Breteuil : nombreux agrandissements et embellissements, en particulier création d’un jardin à la française. Vers 1900, réfection des jardins par Henri et Achille Duchêne et construction des deux ailes en retour d’équerre. RN118 sortie Saclay, puis St-Remy-les-Chevreuse / RER B St-Rémy

Visite libre

© Château de Breteuil