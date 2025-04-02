A la découverte de l’entomologie Vallon des Butineurs Pontchâteau jeudi 16 juillet 2026.

Pontchâteau

A la découverte de l’entomologie

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-04

Observez et découvrez la diversité fascinante des insectes abeilles, coléoptères, libellules et bien d’autres espèces étonnantes

jeudi 16 juillet 15h00-16h30 Thématique Abeilles ouvert à partir de 7 ans

mardi 4 août 11h00-12h30 >Thématique Attrapez les tous à partir de 4 ans

Sur inscription à l’office du tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement A la découverte de l’entomologie Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44