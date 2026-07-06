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AGENDA · Pontchâteau

Mercredis du Brivet danse, théâtre d’impro Pontchâteau

mercredi 5 août 2026 · Pontchâteau

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
place Dominique David
Ville
44160 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pontchâteau

Mercredis du Brivet danse, théâtre d’impro

place Dominique David Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Mercredis du Brivet 

Mercredi 05 août Place Dominique David 44160 Pont-Château

18h30 : à l’évidanse danse
19h15 La troupanou théatre d’impro
20h00 Les chroniques Pop spectacle
21h30 Soma Cumbia concert

Buvette et restauration sur place
Gratuit   .

place Dominique David Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Mercredis du Brivet danse, théâtre d’impro Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT44

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