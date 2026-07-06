Mercredis du Brivet danse, théâtre d’impro Pontchâteau
mercredi 5 août 2026 · Pontchâteau
Informations pratiques
Pontchâteau
Mercredis du Brivet danse, théâtre d’impro
place Dominique David Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Mercredis du Brivet
Mercredi 05 août Place Dominique David 44160 Pont-Château
18h30 : à l’évidanse danse
19h15 La troupanou théatre d’impro
20h00 Les chroniques Pop spectacle
21h30 Soma Cumbia concert
Buvette et restauration sur place
Gratuit .
place Dominique David Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Mercredis du Brivet danse, théâtre d’impro Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT44
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