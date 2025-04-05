création d’un piège en bois Vallon des Butineurs Pontchâteau
création d’un piège en bois Vallon des Butineurs Pontchâteau vendredi 17 juillet 2026.
Pontchâteau
création d’un piège en bois
Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-24
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Gratuit
Sur inscription au 02 40 88 00 87 .
Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement création d’un piège en bois Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT44
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