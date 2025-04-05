création d’un piège en bois Vallon des Butineurs Pontchâteau vendredi 17 juillet 2026.

Pontchâteau

création d’un piège en bois

Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-30 15:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-24

Fabriquez un piège sélectif en bois.

Participez à la protection des abeilles face au frelon asiatique grâce à ces ateliers pratiques, accessibles et conviviaux.

Repartez avec votre fabrication et des conseils simples pour agir en toute sécurité

À partir de 9 ans.

Gratuit

Sur inscription au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement création d’un piège en bois Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT44