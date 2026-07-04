Informations pratiques

Assay

A la découverte de l’étang d’Assay

Assay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 17:00:00

fin : 2026-10-20 19:00:00

Date(s) :

2026-10-20

L’étang d’Assay regorge d’une biodiversité riche et passionnante. Venez découvrir cet espace naturel sensible, ou vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides. Sur réservation.

L’étang d’Assay regorge d’une biodiversité riche et passionnante. Venez découvrir cet espace naturel sensible, ou vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides. Sur réservation. Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées .

Assay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

The pond of Assay abounds in a rich and fascinating biodiversity. Come and discover this sensitive natural area, where you can observe dragonflies, butterflies, birds and the typical flora of wetlands. On reservation.

L’événement A la découverte de l’étang d’Assay Assay a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme