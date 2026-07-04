A la découverte de l’étang d’Assay Assay
mardi 20 octobre 2026 · Assay
Informations pratiques
Assay
A la découverte de l’étang d’Assay
Assay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 17:00:00
fin : 2026-10-20 19:00:00
Date(s) :
2026-10-20
L’étang d’Assay regorge d’une biodiversité riche et passionnante. Venez découvrir cet espace naturel sensible, ou vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides. Sur réservation.
L’étang d’Assay regorge d’une biodiversité riche et passionnante. Venez découvrir cet espace naturel sensible, ou vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides. Sur réservation. Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées .
Assay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org
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English :
The pond of Assay abounds in a rich and fascinating biodiversity. Come and discover this sensitive natural area, where you can observe dragonflies, butterflies, birds and the typical flora of wetlands. On reservation.
L’événement A la découverte de l’étang d’Assay Assay a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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